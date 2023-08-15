عالم حر ومتعدد الأقطاب .. روسيا تكشف هدف مجموعة بريكس

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة بريكس ستصبح "لبنة" في أساس عالم حر ومتعدد الأقطاب.

وقال ناريشكين، خلال مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "هناك إمكانات كبيرة من حيث تشكيل بنية عادلة وديمقراطية للعلاقات الدولية لهيكل مثل بريكس.. أعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن يُسمع هذا الاختصار باللغة الإنجليزية على أنه كلمة طوب".

وأضاف أن “تكون غمزًا حرفيًا في الأنجلو ساكسون: فهذه حقًا لبنات في أساس عالم حر ومتكافئ حقًا، وستتم إضافة قوالب أو أعمدة جديدة إليهم قريبًا”.

وأضح ناريشكين أن “بناء التعددية القطبية سوف ينمو ويقوى، مما يحمي حقوق الشعوب في السيادة والهوية، وتطوير اقتصاد حقيقي، ولن يتمكن أي حيوان في العالم من تدمير هذا المبنى".