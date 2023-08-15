توقيع بروتوكولي تعاون.. رئيس جامعة بني سويف يجتمع باللجنة العليا للوافدين

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي اللجنة العليا للوافدين، وشئون أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن غنيم منسق اللجنة العليا للوافدين، وأعضاء مجلسي الإدارة.



وخلال اجتماع اللجنة العليا للوافدين، تمت مناقشة المقترح المقدم بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين معهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة ووحدة بحوث الليزر التطبيقية بكلية دجلة بالعراق، وتوقيع بروتوكول مع الجامعة التقنية الوسطي بالعراق، كما ناقش الاجتماع إمكانية المشاركة بمعرض التعليم العالي في دورته السابعة بأرض المعارض، ومناقشة نظام قبول الوافدين بالجامعات الخاصة والأهلية.

وفي سياق منفصل، ناقش اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.