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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل مشاركة الدولة في مشروعاتها مع القطاع الخاص.. المهندس عاطر حنورة يوضح

صدى البلد

أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الدولة المصرية، أولت العديد من مشروعاتها خاصة في مشروعات البنية التحنية، للقطاع الخاص، ولكن بشرط أن يتم العمل تحت مظلة الدولة.

 

وقال عاطر حنورة، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن معظم المشروعات التي يتم طرحها، تتقدم إليها الشركات المصرية بالتحالف مع الشركات الأجنبية، بعد دخول الإستثمارات الأجنبية للدولة.

 

 مشروع التحلية للمياة.

وتابع رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن المستثمر الأجنبي يدرس خريطة الإستثمار في الدولة، خاصة أنه يعلم أهمية القطاع الخاص الوطني في الدولة، ويقوم بعمل شراكات معه في عدد من المشروعات، منها مشروع التحلية للمياة، ومحطات الصرف الصحي.

المهندس عاطر حنورة القطاع الخاص وزارة المالية مشروعات البنية التحنية الدولة

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