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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة المالية توضح سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

وزارة المالية
وزارة المالية

قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن اللجنة العليا للمشاركة تتكون من رئيس الوزراء و9 وزراء، وتجتمع بشكل دوري، لدراسة وتجهيز المشروعات التي تم دراستها وهيكلتها للطرح على القطاع الخاص.

وأضاف أن اجتماع اللجنة اليوم شمل الموافقة على 4 مشروعات، ومشروع آخر حصلت دراساته على الموافقة وسيتم طرحه خلال أسبوعين، مؤكدا أن كافة المشروعات المعروض على اللجنة صالحة للطرح بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

 

وأوضح أنه تمت الموافقة على إنشاء شبكة كهرباء بمدينة العلمين، ومحطة محولات بالعاشر من رمضان، بالإضافة إلى مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، ومشروع محطة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر.

وأكمل: أطلعنا على مايقرب من 22 مشروعا تتبع وزارة الإسكان، من بينهم محطات كهرباء، تخدم العاصمة الإدارية وبعض المدن، منوها بأن المشروعات التي حصلت على موافقة تتكلف مايقارب 22 مليار جنيه.

 

المالية وزارة المالية القطاع الخاص مدينة العلمين مدينة 6 أكتوبر

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