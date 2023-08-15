"هتلعب مع كرستيانو رونالدو".. تامر أمين عن انتقال محمد شريف إلى السعودية

‏قال الإعلامي تامر أمين إن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي الذي انتقل رسميا إلى نادي الخليج السعودي كان لغزا على المستوى الفني بالنسبة له.

وتابع‏ "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، "كان يوم يكون محمد شريف المخيف ويوم آخر يكون محمد شريف الخفيف اللطيف وتشعر ان وجوده زي عدمه ويوم آخر يكون مرعب الحراس".

ونوه بأن الموقف الذي فعله المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش معه حطم محمد شريف وأثر عليه نفسيا، مؤكدا أن نفسية محمد شريف تتأثر للغاية ومنذ وقتها وهو متأثر بشدة ومن بعد هذه الواقعة اختلف تماما عن محمد شريف قبل هذه الواقعة وفقط ثقته بنفسه.

الدوري السعودي

وأضاف: "يبختك يعم روحت الدوري السعودي دوري النجوم وهتلعب مع كرستيانو رونالدو وكريم بنزيما".