نبيلة مكرم: مؤسسة "فاهم" هدفها كسر وصمة العار عن المرض النفسي

‏قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، إن مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي أساس عملها هي كسر وصمة العار عن المرض النفسي وهي مؤسسة توعوية تهدف إلى توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية الصحة النفسية.

‏وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج آخر "النهار"، مع الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن هناك الكثير في مجتمعنا يرفض الحديث عن المرض النفسي والبعض يعتقد أن المرض النفسي عقاب من ربنا أو نقص ايمان، ولكن هدفنا كسر هذه الأمور وتغيرها، لأن المرض النفسي مثله مثل أي مرض عضوي.

مؤسسة فاهم

‏وأضافت نسعى في المؤسسة إلى تغيير ثقافة المجتمع المصري فيما يتعلق بالمرض النفسي ولتحقيق هذا الأمر لابد من التحدث مع جميع شرائح المجتمع سواء في المدارس او الجامعات والمجلس القومي للمرأة.

‏ونوهت إن مؤسسة فاهم تسعى إلى تقليل الآثار النفسية لكل أشكال التنمر أو العنف ضد الأطفال، مؤكدة أن المدرسة هي حائط الصد الأول للطالب ضد السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على شخصيته بالسلب