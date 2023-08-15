ميرهان حسين تتألق بإطلالة أورنج جذابة

حرصت الفنانة ميرهان حسين، علي مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا أثناء عطلتها الصيفية.

وظهرت ميرهان حسين بإطلالة صيفية جذابة أمام احدى الشواطئ اثناء قضاء عطلتها مرتدية فستان باللون الأورانج، ومكياج مميز وشعر باللون الأسود منسدل على الأكتاف، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.