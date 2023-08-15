روسيا تستعرض قوتها العسكرية فوق بحر اليابان .. شاهد

أجرت قاذفتان من طراز "تو-95 إم إس" دورية جوية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، ورافق القاذفات مقاتلات "سو-30 إس إم" و"سو-35 إس"، وقد استمرت الدورية ٦ ساعات متواصلة.

وتظهر مقاطع الفيديو الفيديو قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز “تو-95 إم إس”، وهي قاذفات ذات أربعة محركات توربينية تستخدم للقصف الجوي البعيد المدى، وهي قادرة على حمل صواريخ نووية أو تقليدية.

القاذفتان كانتا تقومان بدورية جوية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، وهو جزء من المحيط الهادئ يفصل بين الأرخبيل الياباني وشبه الجزيرة الكورية وروسيا. وهذه الدورية هي جزء من التدريبات العسكرية الروسية التي تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.

القاذفتان كانتا ترافقهما مقاتلات “سو-30 إس إم” و"سو-35 إس"، وهما من أحدث طرز المقاتلات المتعددة المهام التابعة للقوات الجوية الروسية. وتمتلك المقاتلات القدرة على التصدي لأهداف جوية وبرية وبحرية بفضل تجهيزاتها المتطورة.