رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تساقط أمطار على هذه المنطقة.. ولجنة مكافحة الفيروسات تطمئن المواطنين بشأن متحور كورونا الجديد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

رامي رضوان يعلق على أنباء انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي

أكد الإعلامي رامي رضوان، أن هناك أنباء عن عروض مُقدمة لـ محمد صلاح من اتحاد جدة السعودي لضمه، مشيرا إلى أن الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية عبر تطبيق “x”، أكد أن الدولي المصري محمد صلاح منح الضوء الأخضر لنادي اتحاد جدة للتعاقد معه.



رغم ارتفاع درجات الحرارة.. إضطراب في حركة الملاحة.. وأمطار تصل لحد السيول بتلك المنطقة

أكد دكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تأثر بأمتداد بمرتفع جوي قادم من أوروبا، مما له تأثير جيد على درجات الحرارة، وقلة نسبة الرطوبة خلال الأيام الأخيرة.



نبيلة مكرم: مؤسسة "فاهم" هدفها كسر وصمة العار عن المرض النفسي

‏قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، إن مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي أساس عملها هي كسر وصمة العار عن المرض النفسي وهي مؤسسة توعوية تهدف إلى توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية الصحة النفسية.



شكري: تشاور وتنسيق وثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين

أكد سامح شكري وزير الخارجية، وجود تشاور وتنسيق وثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين، في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، وتوفير المناخ الملائم الآمن لعودتهم الطوعية إلى أماكن سكنهم.



مقرر القومي للسكان الأسبق: 20 % من المواليد «جايين غلطة»

أكد عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، أنه تم تنفيذ مسح سكاني في عام 2021 وهذا المسح به العديد من البيانات.



لجنة مكافحة الفيروسات تطمئن المواطنين بشأن متحور كورونا الجديد "إيريس"

علق الدكتور أشرف حاتم عضو لجنة مكافحة الفيروسات، على متحور كورونا الجديد" إيريس" الذي ظهر على مستوى العالم.

شكري: الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال بدعوة من الحكومة العراقية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه ‏تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال بدعوة من الحكومة العراقية، وسوف يتم تحديد الموعد في أقرب فرصة من خلال المشاورات على المستوى الدبلوماسي.



سامح شكري: نعمل مع دول المنطقة للوصول لحلول للأزمة السودانية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن استمرار الازمة في السودان موضع قلق لمصر والدول المجاورة، خاصة للارتباط التاريخي بين شعوب المنطقة والإحساس بأهمية العمل على احتواء هذه الأزمة والحفاظ على السودان.



أحمد موسى يعرض مقطع فيديو داخل مزارع الصوب بقاعدة محمد نجيب

استعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو مصور من قاعدة محمد نجيب العسكرية؛ وذلك ردا على مزاعم جماعات وأهل الشر بشأن الصوب الزراعية بالقاعدة.



الجالية السودانية بالقاهرة: مليون سوداني في مصر بعد اندلاع الاشتباكات

علق حسين محمد عثمان رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر، على تطورات الأزمة في السودان واستضافة مصر للسودانيين.



النتيجة خلال شهرين.. أخصائية تغذية علاجية تكشف بديل عمليات التخسيس

قالت الدكتورة هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية، إن تحقيق معادلة فقدان الوزن بشكل صحي دون اللجوء للحرمان هي معادلة صعبة، موضحة طرق تحقيقها من خلال تصغير حجم المعدة والالتزام بنظام غذائي صحي.

