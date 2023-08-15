عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النتيجة خلال شهرين.. أخصائية تغذية علاجية تكشف بديل عمليات التخسيس

دكتورة هبة حسام
دكتورة هبة حسام

قالت الدكتورة هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية، إن تحقيق معادلة فقدان الوزن بشكل صحي دون اللجوء للحرمان هي معادلة صعبة، موضحة طرق تحقيقها من خلال تصغير حجم المعدة والالتزام بنظام غذائي صحي.

وأكدت هبة حسام، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، ضرورة توافر عناصر غذائية ووجبات تولد الإحساس بالشبع، منوهة بأن قشور السيليوم هي بديل لعمليات التخسيس، فهي تساعد على الشعور دائما بملء المعدة و الإحساس بالشبع.

وأشارت إلى أن تناول قشور السيليوم و الالتزام به لفترة، يعمل على تصغير حجم المعدة و بالتالي تقليل كمية الأكل و الإحساس بالشبع من أقل الكميات، مضيفة أن كورس الأناسيليوم متكامل و يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي و سريع.

وأضافت أن كورس الأناسيليوم متكامل للتخسيس، و منهم كبسولات الأناسيليوم "قشور الأناسيليوم"، ماجيك بوكس و تحتوي على أعشاب طبيعية تعمل على نحت الجسم، الفينيل و هو المسئول عن ثبات الوزن، و أخر منتجات الكورس هم كريم شد الترهلات و كريم شد البشرة و فيتامين "د"، مؤكدة أنهم هدايا مع الكورس.

مفعول الكبسولة يستمر ليومان

وتابعت، أن الأناسيليوم عند دخوله للجسم يمتص كمية المياه الموجودة بالجسم و يولد الإحساس بالعطش و يساعد على شرب المياه بشكل كبير، لافتة إلى أن مفعول الكبسولة يستمر يومين بالجسم، مختتمة أن الأناسيليوم كورس أمن تماما و مُرخص من وزارة الصحة و يحتوي على أعشاب طبيعية ليناسب جميع الأعمار، و البعض تظهر النتيجة عليه قبل انتهاء شهرين من الكورس.

فقدان الوزن تصغير حجم المعدة قشور السيليوم عمليات التخسيس كورس الأناسيليوم الأناسيليوم كبسولات الأناسيليوم الفينيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

خطأ شائع عند تسجيل الرغبات في التنسيق.. نصيحة مهمة من التعليم العالي

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض مقطع فيديو داخل مزارع الصوب بقاعدة محمد نجيب

وزير الخارجية: ترحيب عربي بقرارات حكومة سوريا بدخول المساعدات الإنسانية

بريكس 2023.. أهم 5 أرقام في قمة جنوب أفريقيا

في أوضة نومي وعربيتي.. زوجة سعد الصغير تتهمه بتصويرها بكاميرات سرية

أبو الغيط يشارك في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية مع سوريا

نائب وزير السياحة والآثار تتابع تطوير التجلي الأعظم في سانت كاترين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

فيديو

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ