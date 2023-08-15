النتيجة خلال شهرين.. أخصائية تغذية علاجية تكشف بديل عمليات التخسيس

قالت الدكتورة هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية، إن تحقيق معادلة فقدان الوزن بشكل صحي دون اللجوء للحرمان هي معادلة صعبة، موضحة طرق تحقيقها من خلال تصغير حجم المعدة والالتزام بنظام غذائي صحي.

وأكدت هبة حسام، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، ضرورة توافر عناصر غذائية ووجبات تولد الإحساس بالشبع، منوهة بأن قشور السيليوم هي بديل لعمليات التخسيس، فهي تساعد على الشعور دائما بملء المعدة و الإحساس بالشبع.

وأشارت إلى أن تناول قشور السيليوم و الالتزام به لفترة، يعمل على تصغير حجم المعدة و بالتالي تقليل كمية الأكل و الإحساس بالشبع من أقل الكميات، مضيفة أن كورس الأناسيليوم متكامل و يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي و سريع.

وأضافت أن كورس الأناسيليوم متكامل للتخسيس، و منهم كبسولات الأناسيليوم "قشور الأناسيليوم"، ماجيك بوكس و تحتوي على أعشاب طبيعية تعمل على نحت الجسم، الفينيل و هو المسئول عن ثبات الوزن، و أخر منتجات الكورس هم كريم شد الترهلات و كريم شد البشرة و فيتامين "د"، مؤكدة أنهم هدايا مع الكورس.

مفعول الكبسولة يستمر ليومان

وتابعت، أن الأناسيليوم عند دخوله للجسم يمتص كمية المياه الموجودة بالجسم و يولد الإحساس بالعطش و يساعد على شرب المياه بشكل كبير، لافتة إلى أن مفعول الكبسولة يستمر يومين بالجسم، مختتمة أن الأناسيليوم كورس أمن تماما و مُرخص من وزارة الصحة و يحتوي على أعشاب طبيعية ليناسب جميع الأعمار، و البعض تظهر النتيجة عليه قبل انتهاء شهرين من الكورس.