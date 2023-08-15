مقرر القومي للسكان الأسبق: 20 % من المواليد «جايين غلطة»

أكد عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، أنه تم تنفيذ مسح سكاني في عام 2021 وهذا المسح به العديد من البيانات.

وقال الشيتاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": " نشهد انخفاضا في معدل المواليد سنويا وهذا الأمر يؤكد أننا على المسار الصحيح ولكننا نحتاج إلى تسريع وتيرة الانخفاض".

وأضاف عاطف الشيتاني :" المسح السكاني يشير إلى ارتفاع معدل استخدام وسائل منع الحمل بين السيدات، كما انخفض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.5 طفل لـ 2.8 طفل".

وتابع:" 20 % من المواليد أتوا بشكل غير مخطط له"، مضيفا:" 20 % من المواليد جايين غلطة بمعني أن السيدات ماكنوش عايزين أطفال لكنهم جابوا أطفال بسبب قلة الوعي وعدم استخدام وسائل منع الحمل ".

وأكمل عاطف الشيتاني :"وزارة الصحة لديها أكثر من 5 آلاف عيادة توفر وسائل منع الحمل المجاني للسيدات ".