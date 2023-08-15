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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر القومي للسكان الأسبق: 20 % من المواليد «جايين غلطة»

المواليد
المواليد

أكد عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، أنه تم تنفيذ مسح سكاني في عام 2021 وهذا المسح به العديد من البيانات.

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وقال الشيتاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": " نشهد انخفاضا في معدل المواليد سنويا وهذا الأمر يؤكد أننا على المسار الصحيح ولكننا نحتاج إلى تسريع وتيرة الانخفاض".

وأضاف عاطف الشيتاني :" المسح السكاني يشير إلى ارتفاع معدل استخدام وسائل منع الحمل بين السيدات، كما انخفض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.5 طفل لـ 2.8 طفل".

وتابع:" 20 % من المواليد أتوا بشكل غير مخطط له"، مضيفا:" 20 % من المواليد جايين غلطة بمعني أن السيدات ماكنوش عايزين أطفال لكنهم جابوا أطفال بسبب قلة الوعي وعدم استخدام وسائل منع الحمل ".

وأكمل عاطف الشيتاني :"وزارة الصحة لديها أكثر من 5 آلاف عيادة توفر وسائل منع الحمل المجاني للسيدات ".

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