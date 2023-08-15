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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكري: تشاور وتنسيق وثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، وجود تشاور وتنسيق وثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين، في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين، وتوفير المناخ الملائم الآمن لعودتهم الطوعية إلى أماكن سكنهم.

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شكري: الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال بدعوة من الحكومة العراقية

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شكري: تعقيدات الأزمة السورية تجعل من الصعوبة تحديد موعد إنهائها

 

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع لجنة الاتصال بشأن سوريا، ونقلته قناة "اكسترا نيوز"، أن وزير الخارجية السوري، أكد الاهتمام بكل مواطن سوري، والرغبة في تيسير عودة اللاجئين لوطنهم.

وأشار إلى أن الاجتماع كان فرصة للجنة الاتصال بأن تعيد التأكيد مرة أخرى على مقررات الشرعية، اتصالًا بقرار مجلس الأمن 2254، وعلى المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، والحفاظ على مقدرات الشعب السوري.

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