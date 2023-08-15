شكري: تعقيدات الأزمة السورية تجعل من الصعوبة تحديد موعد إنهائها

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الأزمة السورية بتعقيدتها تجعل من الصعوبة تحديد موعد محدد لإنهاؤها.

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي له، :" يتم العمل على بناء منظومة وتوجه يؤدي إلى تحقيق الهدف وإنهاء الازمة السورية ".

وأضاف سامح شكري:" من الضروري تفهم المجتمع الدولي لأهمية تناول عناصر القضايا الإنسانية وتحدي الإرهاب بسوريا".

وتابع سامح شكري:" هناك خطوات اتخذتها الحكومة السورية لاستمرار فتح المعابر والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة الإغاثية".

وأكمل سامح شكري :" الحل السياسي للأزمة السورية عنصر مهم وعلى سوريا وضع خارطة طريق لمستقبلها وتكون محل رضاء لأبناء الشعب السوري"، مضيفا:" هناك احترام لسيادة سوريا مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها".