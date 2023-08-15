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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شكري: تعقيدات الأزمة السورية تجعل من الصعوبة تحديد موعد إنهائها

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن  الأزمة السورية بتعقيدتها تجعل من الصعوبة تحديد موعد محدد لإنهاؤها.

 

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 وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي له، :" يتم العمل على بناء منظومة وتوجه يؤدي إلى تحقيق الهدف وإنهاء الازمة السورية ".

 

وأضاف سامح شكري:" من الضروري تفهم المجتمع الدولي لأهمية تناول عناصر القضايا الإنسانية وتحدي الإرهاب بسوريا".

 

وتابع سامح شكري:" هناك خطوات اتخذتها الحكومة السورية لاستمرار فتح المعابر والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة الإغاثية".

 

وأكمل سامح شكري :" الحل السياسي للأزمة السورية عنصر مهم وعلى سوريا وضع خارطة طريق لمستقبلها وتكون محل رضاء لأبناء الشعب السوري"، مضيفا:" هناك احترام لسيادة سوريا مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها".

 

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