مؤتمر صحفي لوزير الخارجية في ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية.. ماذا قال؟

عقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرًا صحفيًا عقب ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن الوضع في سوريا وإعلان ما تناولته اللجنة خلال اجتماعها.

وقال شكري خلال المؤتمر الصحفي: أكدنا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، كما سيكون هناك تواصل مع المبعوث الأممي إلى سوريا لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية.

وتابع: لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أكدت على ضرورة استئناف أعمال اللجنة الدستورية، كما رحبت بقرار الحكومة السورية المتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي.

وأضاف شكري: لجنة الاتصال العربية أكدت ضرورة التعامل مع وجود القوات الأجنبية في سوريا بما يحفظ سيادة سوريا، كما تدعو لضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب في سوريا.