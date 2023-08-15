ردا على حيلة التيك توك.. مهندس يبتكر طريقة لحماية السيارة من السرقة

انتشر مقطع فيديو منذ فترة علي تطبيق التيك توك يوضح كيفية سرقة سيارات هيونداي وكيا، حيث تعرضت الكثير من هذه السيارات للسرقة بعد انتشار هذا الفيديو.

تتم السرقة باستخدام الريموت الكنترول، حيث يقوم الشخص بالضغط علي زر إلغاء القفل بالريموت مرة واحده وبعدها يقوم بالضغط علي زر القفل مرتين ويستمر بالضغط علي زر القفل وبعدها يتم تشغيل محرك السيارة من تلقاء نفسه.

حيلة ذكية لحماية السيارات من السرقة

بدوره كشف أحد مهندسي السيارات ويدعى أندرو القمص، حيلة ذكية لحماية السيارات من السرقة خاصة بعد انتشار فيديوهات وحيل سرقة السيارات، مشيرا إلى أن أجهزة الإنذار التقليدية من السهل تجاوزها بسرعة، حيث يقوم السارق بإيقاف السارينه فور دخوله للسيارة.

وأضاف أندرو القمص في مقطع فيديو قصير على طريقة "الريلز"، أن هناك أنظمة أخرى ذات فعالية أكبر، حيث تقوم بإيقاف تدفق البنزين للسيارة أو يعطل كهرباء المحرك اللازمة لتشغيل السيارة، ما يجعل السارق يعتقد أن السيارة بها عيب بها وفي النهاية يتركها.

ونوه مهندس السيارات، بوجود قفل الدركسيون والعجل، والذي يعد من أسهل الأدوات التي يتلفها السارق، ولكنها من الممكن أن تعطله لمدة من الوقت، ما يضع احتمالية أن تراه أنت أو يراه أحد المارين بجانب السيارة ويبلغ الشرطة.

كيف تحمي سيارتك من السرقة؟

بخلاف الحيلة السابقة، توجد عدد من الخطوات لحماية السيارة من السرقة ومنها وضع أجهزة تعقيب حديثة والتي أصبحت متوفرة في السوق المصري، وفي حالة سرقتها يُمكن من خلال إمكانيات الجهاز تتبع السيارة بشكل دقيق بل وأيضًا العبث بها وإيقافها في مكان يسمح لك بإبلاغ الشرطة فيه ثم استعادة السيارة.

هذا بالإضافة إلى الحرص على غلق السيارة بشكل جيد والتأكد من غلق النوافذ وفتحة السقف وصندوق الأمتعة قبل ركنها، وتأكد من عدم تركها تعمل والنزول منها لأي سبب كان، فعليك أولًا إيقاف تشغيلها ثم غلقها بالكامل ثم النزول.

ويفضل عدم ترك أغراض باهظة الثمن داخل السيارة في مرئى السارق، مثل الهواتف أو المحافظ واللابتوب، بل يفضل وضعها في صندوق السيارة أو التابلوه قبل الوصول إلى وجهتك، لأنها واضحة للسارق وتجعل سيارتك عرضة لكسر النوافذ وسرقتها.

وتجنب كذلك، ركن السيارة في المناطق المظلمة والمعزولة، وحاول ركنها في شارع مزدحم ومضيء، للحفاظ على سلامة السيارة أو أجزائها من السرقة، مثل الجنوط والإطارات.