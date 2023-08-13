عطل بالفرامل.. كيف يمكن إيقاف السيارة علي الطريق السريع

فرامل السيارة من الأجزاء الهامة والضرورية بالسيارة، فهي تساعد السائق في السيطرة علي السيارة عند التحرك علي الطرق السريعة وتضمن له التوقف بأمان في حالة وقوع أي تهديد أو اصطدام بسيارة أخري ، ولكن غالبا ما تتعطل دواسة الفرامل ويقوم السائق بالضغط عليها لإيقاف السيارة ولكن دون جدوي .

كيف يمكن إيقاف السيارة علي الطريق السريع

وتتوقف فرامل السيارة عن العمل نتيجة حدوث عطل فني بها ، ويظهر ذلك العطل فجأة عند التحرك علي الطرق السريعة ، وبالتالي يجب اتباع مجموعة من الخطوات الهامة في حالة التعرض لعدم استجابة الفرامل أثناء السير .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من النصائح تساعدك علي إيقاف سياراتك بأمان في حالة وجود أي عطل :

1- تشغيل انتظار السيارة

تشغيل انتظار السيارة

يجب تنبيه السيارات التي تسير أمامك وخلفك بأن هناك عطل ما حدث لسياراتك، مما يجعلهم يتوخون الحذر ، ويجعلهم يتركون مسافة كافية بينك وبينهم حتي لا تحدث أي عملية اصطدام سيارة بأخري .

2- الضغط على دواسة الفرامل باستمرار

الضغط على دواسة الفرامل باستمرار

الضغط علي فرامل السيارة يجعل ضوء السيارة الخلفي في حالة تشغيل دائمة ، وذلك يعطي تحذير للسيارات القادمة من الخلف بأن هناك مشكلة ما بسياراتك، بالإضافة الي أن الضغط المستمر علي الفرامل يمكنه أن يقوم بتهدئة سرعة السيارة أيضا.

3- سحب فرامل اليد ببطء

سحب فرامل اليد ببطء

يجب أن يقوم سائق السيارة بسحب فرامل اليد الخاصة بالسيارة ببطء ، لان ذلك يعمل أيضا علي تهدئة وإيقاف السيارة في حالة الاستخدام بشكل صحيح ، ولا يجب سحب فرامل اليد مرة واحدة حتي لا يحدث خلل بالسيارة ، ويؤدي ذلك للاصطدام .

4- التبديل إلى غياره أقل

التبديل إلى غياره أقل

إذا لم تستجب فرامل سياراتك فيمكنك تقليل سرعة السيارة عن طريق التبديل إلى تروس أقل ، أي يمكنك إعطاء السيارة غياره أقل من المتواجدة عليها ومن ثم يتم تقليل سرعة السيارة بشكل كبير وأمن ، وذلك يتم في حالة عدم استجابة الفرامل بشكل كلي وذلك بالنسبة الي السيارات " المانيوال".

5- القيادة بالمنطقة الأقل خطورة

القيادة بالمنطقة الأقل خطورة

عند الضغط علي دواسة الفرامل ولم تستجيب ، فيجب اختيار الحارة الأمنة والسير بها حتي تتلاشي الاصطدام بالسيارة الأخرى نتيجة حدوث أي خطئ ما .

6- لا تطفئ المحرك قبل توقف السيارة

لا تطفئ المحرك قبل توقف السيارة

هناك بعض السيارات عند إطفاء محركها تقوم بغلق عجلة القيادة الخاصة بها ، ومن هناك يمكن أن يتسبب ذلك في الاصطدام بالسيارات الأخرى .