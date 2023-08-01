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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زجاج فاميه بالريموت ..القبض على أصحاب فيديو التيك توك المثير

زجاج فاميه
زجاج فاميه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص يقوم بالترويج لريموت إلكترونى للتحكم فـى إظهار وإخفاء زجاج فاميه للسيارات أبيض اللون يحجب الرؤية.

بالفحص أمكن تحديد الشركة القائمة على تركيب وبيع المنتج المشار إليه ومقراتها بالقاهرة والجيزة.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقرات الشركة المشار إليها وأمكن ضبط (مالك الشركة "القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه" وإثنين من العاملين).. وبحوزتهم (10قطع فامية إلكترونى- نموذج هيكلى صغير الحجم للترويج عنه- 27 رول فامية مختلفة الأحجام- 25 قطعة فامية - 14 ضفيرة كهربائية -7 مفتاح فصل كهربائى).. وبمواجهتم أقروا بإرتكابهم الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التيك توك تداول مقطع فيديو زجاج فاميه فيديو التيك توك وزارة الداخلية

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