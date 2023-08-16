أكبر طلاب الثانوية العامة: سألتحق بكلية الحقوق.. وزوجتي كانت داعمًا لي باستمرار|فيديو

أكد عبدالحكيم الحايس، أكبر طلاب الثانوية العامة بقسم علمى بالمنوفية، أنه كان يراجع دروسه من على اليوتيوب، وزوجته كانت تدعمه، وتدعو له باستمرار وقدم الشكر لها وأهداها نجاحه.

وقال عبد الحكيم السايس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”: أمامى 3 كليات بعد حصولى على مجموع 69% وهي كليات زراعة وتجارة وحقوق، وأنوى الالتحاق بكلية الحقوق.

وتابع أكبر طلاب الثانوية العامة بقسم علمي بالمنوفية، أنه واجهته في بداية الأمر عندما تقدم للالتحاق بالثانوية العامة آراء سلبية كثيرة من الأهل والزملاء، وإحباطات، وكان الداعم له زوجته وابنته الصغرى والبعض من زملائه.

أفتخر بكل عام يمر عليّ فى التعليم

وأشار عبد الحكيم السايس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي” إلى أنه كان يفتخر بكل عام يمر عليه فى التعليم.



