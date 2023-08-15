المستحقات | ميدو يكشف كواليس جلسة زيزو ووالده مع مسئولي الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، كواليس جلسة أحمد سيد زيزو ووالده مع مسئولي نادي الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليس هناك تقصير من أي شخص داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لحل أزمة النادي الحالية، لكن المشاكل كبيرة جدا".

وأضاف: "زيزو ووالده كان عندهم جلسة مع مسئولي الزمالك، وكان لزيزو بعض المستحقات المتأخرة التي طالب بها، ومجلس الزمالك وعد بصرف تلك المستحقات الأسبوع المقبل" .

واختتم: "الزمالك هيصرف بكرة 500 ألف دولار، والفلوس دي النادي هيصرف بيها مستحقات اللاعبين المتأخرة، وخوان كارلوس أوسوريو، والزمالك كل الفلوس اللي معاه دلوقتي 30 أو 35 مليون جنيه".

