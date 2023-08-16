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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت الفنانة إيمان العاصى متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادلالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.


 

وظهرت إيمان العاصى في الصور بإطلالة جريئة و مثيرةصيفية  متبعة أبرز صيحات صيف وربيع 2023 وهو توب كاش مايوه باللون البيج .


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الخفيف و قامت بترك شعرها على طريقة الكيرلى.


 

وتتميز ايمان العاصى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد ايمان العاصى ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

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الفنانة ايمان العاصي الفنانة إيمان إيمان العاصي

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