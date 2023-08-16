بشرى سارة للشباب والفئة المتوسطة.. شاومي تطلق "تابلت جبار" بسعر مناسب

أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا إطلاق جهاز التابلت المتميز Xiaomi Redmi Pad SE والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث يضم التابلت عدد من الإمكانات والمواصفات الفائقة مع سعر يتوافق مع قدرات الكثيرين.

ويأتي تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE بشاشة من نوع LCD قياس 11 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع سطوع 400 شمعة في المتر المربع كما تتميز بضوءها الأزرق المنخفض للحفاظ على العين.

ويقدم تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع كاميرا أساسية خلفية بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 2.0 مع إمكانيات تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل، بحسب GSMArena.

ويحتوي تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE على بطارية كبيرة سعة 8000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 وات فقط، مع منفذ USB-C للشحن، وشبكة Wi-Fi ثنائية التردد وبلوتوث 5.0، بالإضافة إلى مكبرات صوت رباعية كبيرة الحجم ودعم Dolby Atmos وصوت Hi-Res ، مع مقبس صوت 3.5 ملم.

ويعمل تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 خيارات ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسعة، كما يعمل بنظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI Pad 14 .

ويتوفر تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE بثلاثة ألوان البنفسج والرمادي والأخضر، مع سعر يبدأ من 199 يورو لنسخة 4 جيجا بايت، و 229 يورو للنسخة 6 جيجا بايت ، و 249 يورو للنسخة 8 جيجا بايت في الأسواق الأوروبية.