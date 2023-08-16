عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشرى سارة للشباب والفئة المتوسطة.. شاومي تطلق "تابلت جبار" بسعر مناسب

تابلت شاومي Xiaomi
تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE

أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا إطلاق جهاز التابلت المتميز Xiaomi Redmi Pad SE والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث يضم التابلت عدد من الإمكانات والمواصفات الفائقة مع سعر يتوافق مع قدرات الكثيرين. 

 

ويأتي تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE بشاشة من نوع LCD قياس 11 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع سطوع 400 شمعة في المتر المربع كما تتميز بضوءها الأزرق المنخفض للحفاظ على العين. 

 

ويقدم تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE  كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع كاميرا أساسية خلفية بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة  f / 2.0 مع إمكانيات تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل، بحسب GSMArena. 

ويحتوي تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE على بطارية كبيرة سعة 8000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 وات فقط، مع منفذ USB-C للشحن، وشبكة Wi-Fi ثنائية التردد وبلوتوث 5.0، بالإضافة إلى مكبرات صوت رباعية كبيرة الحجم ودعم Dolby Atmos وصوت Hi-Res ، مع مقبس صوت 3.5 ملم.

 

ويعمل تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 خيارات ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزين داخلية سعة  128 جيجا بايت قابلة للتوسعة، كما يعمل بنظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI Pad 14 .   

 

ويتوفر تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE  بثلاثة ألوان البنفسج والرمادي والأخضر، مع سعر يبدأ من 199 يورو لنسخة 4 جيجا بايت، و 229 يورو للنسخة 6 جيجا بايت ، و 249 يورو للنسخة 8 جيجا بايت في الأسواق الأوروبية. 

 

 

 

شاومي Xiaomi Redmi Pad SE تابلت Xiaomi Redmi Pad SE شاومي Xiaomi Redmi Pad SE مواصفات شاومي Xiaomi Redmi Pad SE سعر شاومي Xiaomi Redmi Pad SE الشباب والفئة المتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

تحقيق جديد.. طلب عاجل من حسين الشحات بشأن عقوبة الشيبي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بملابس رياضية |شاهد

مديون بربع مليار.. مفاجأة صادمة بشأن الإسماعيلي

شاهد هطول الأمطار على سانت كاترين .. فيديو

هل ترشحت قبل ذلك.. متحدثة البيت الأبيض تثير جدلًا بمنشور باسم الرئيس الأمريكي

بعد أنباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. مجدي عبدالغني يطرح سؤالاً مثيرًا للجمهور

مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء هيئة للتأمين .. وهذه أهدافها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال والكبار.. كيف يمكن علاج السخونة؟

سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ