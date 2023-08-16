لعلاج السخونة بالمنزل اتبع هذه النصائح.. الراحة والسوائل أبرزها

عادة ما تنتهي السخونة خلال بضعة أيام، ويمكن استخدام عدد من الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لخفض درجة الحرارة، ولكنك لست مضطرًا إلى معالجة الحمى إذا لم تكن تسبب انزعاجًا.

علاج السخونة بالمنزل

ويمكنك تجربة عدد من التدابير لتشعر بمزيد من الراحة أثناء علاج السخونة بالمنزل، ومن هذه التدابير ما يلي:

_ شُرب الكثير من السوائل، ويؤدي شرب السوائل إلى تحسين عملية تشتيت الحرارة عبر الجلد وتعويض الماء المفقود أثناء التعرّق، ومن الخيارات الصحية الماء والحساء الخالي من الإضافات.

علاج السخونة بالمنزل

_ أما الأطفال الرضع الأقل من 6 أشهر، فلا ينبغي إعطاؤهم سوى حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي.

_ الراحة، ويحتاج الجسم إلى الراحة كي يتعافى، بينما يمكن أن يسبب النشاط ارتفاع درجة حرارة الجسم.

_ الحفاظ على برودة الجسم، وإذا لم تكن ترتجف، فارتدِ ملابس خفيفة وحافظ على برودة درجة حرارة الغرفة، وغطّ نفسك عند النوم بملاءة أو بطانية خفيفة فقط.