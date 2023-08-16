كهربا ينهي إجازته الصيفية في الساحل الشمالي| شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة له، عبر “ستوري” حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر كهربا داخل سيارته، في القاهرة، بعد العودة من عطلته الصيفية بالساحل الشمالي.

أرقام كهربا

وساهم كهربا رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.