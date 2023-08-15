في العوامة.. كهربا يستجم خلال الإجازة الصيفية

حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نجم النادى الأهلي، وهو جالس داخل عوامة في حمام سباحة، أثناء قضاء إجازته الصيفية، وعلق قائلا "المزيد من فيتامين البحر"

وساهم كهربا رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.