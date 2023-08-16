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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع مع سكرتيري عموم المحافظات الملفات الخدمية للمواطنين

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعا مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والعاملين في بعض قطاعات تنفيذ المشروعات   .

وشهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  في محافظات المرحلة الأولي للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة .

حيث أكد وزير التنمية المحلية علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة علي أرض الواقع من القيادات التنفيذية بالمحافظات لجميع المشروعات لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال التنفيذ.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بقرى الريف المصرى وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بسرعة التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بجميع قرى "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

 


كما تطرق اللقاء كذلك إلى ملف النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة و المشروعات الخاصة بالمنظومة التي تم تنفيذها علي أرض المحافظات لتطوير البنية التحتية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات ومتابعة عمل شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة بعدد من المحافظات فيما يخص عمليات النظافة والجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة  .

ووجه اللواء هشام آمنة في ختام اللقاء  باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات رؤساء المدن والاحياء والوحدات القروية في رفع المخلفات والقمامة والاهتمام بملف النظافة والتصدي لأي إشغالات في الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات.

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية المحافظات هشام امنة

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