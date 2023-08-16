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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. بنك التنمية الجديد التابع للبريكس يصدر سندات 77.9 مليون دولار

بنك التنمية الجديد
بنك التنمية الجديد

أصدر بنك التنمية الجديد التابع لمنظمة البريكس سندات ZAR لأول مرة بقيمة 1.5 مليار راند (77.9 مليون دولار) في سوق جنوب إفريقيا، حسبما أعلن البنك في بيان على موقعه على الإنترنت.

 

وحصل إصدار السندات على أعلى تصنيف في هذا السوق منذ عام 2015، كما أصبح الإصدار الأول من سندات NDB بالعملة المحلية خارج الصين، حيث يقع المقر الرئيسي للبنوك.

 

وذكر البيان أن "دفتر الطلبات كان متنوعا بشكل جيد، حيث تم تخصيص 71٪ من العطاءات للمستثمرين المؤسسيين والباقي من قبل البنوك المحلية".

 

ومن جانبها، قالت ليزلي ماسدورب ، نائب رئيس بنك التنمية الوطني والمدير المالي للمصرف: "يسعى بنك التنمية الوطني إلى زيادة حضوره في أسواق رأس المال المحلية للبلدان الأعضاء فيه، لتمويل محفظته القوية من القروض بالعملة المحلية، وستستخدم العائدات لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في جنوب أفريقيا، والنتيجة الناجحة تحدد المعيار عن الإصدارات المستقبلية من بنك التنمية الوطني".

 

وتم التوصل إلى اتفاقية إنشاء بنك التنمية الجديد لـ مجموعة البريكس في 15 يوليو 2014 في فورتاليزا البرازيلية، حيث تم تحديد رأس المال الأولي للبنك بمبلغ 100 مليار دولار، كما تم إنشاء البنك الذي يقع مقره في شنجهاي لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة لدول البريكس والدول النامية الأخرى.

 

وتم منح البنك تصنيفات ائتمانية دولية بدرجة AA + من قبل فيتش للتصنيفات الائتمانية وستاندرد آند بورز العالمية، مما يجعل من الممكن جمع التمويل طويل الأجل بشكل فعال في أسواق رأس المال الدولية والمحلية.

 

ووافق البنك على 98 مشروعًا بإجمالي 33.2 مليار دولار في مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء الحضري.

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