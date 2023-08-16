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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنيدي في الذيل.. باربي يتصدر السينمات السعودية ومستر إكس يلاحقه

باربي
باربي

تمكن فيلم باربي من تصدر قائمة الافلام الاكثر تحقيقا للايرادات في السينمات السعودية لهذا الاسبوع ، حيث احتل المركز الاول متفوقا علي الافلام العربية والاجنبية التي تعرض هناك . 

 

بينما جاء في المركز الثاني الفيلم المصري مستر اكس ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي ، ليكون الاول عربيا ومصريا في القائمة ذاتها . 

بينما جاء في المركز الخامس فيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم ، اما في المركز التاسع فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي . 

ودخل فيلم باربي التاريخ بعد وصوله إلى تحقيق مليار دولار في السينمات العالمية خلال حوالي أسبوعين من عرضه، رغم تأجيله ومنعه من دول عديدة. 

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وأصبح فيلم باربي أول فيلم من إخراج امرأة يحقق مليار دولار بهذه السرعة، وأصبح رسميا من أبرز وأهم الأعمال التي تطرح خلال العام الجاري وتنافس على موسم الجوائز المرتقب. 

ويمثل فيلم Barbie تحديًّا كبيرًا في مسيرة بطلته مارجو روبي، وهو بمثابة البطولة المطلقة الأولى لها بعدما كانت من قبل بطلة في ظل نجوم هوليوود الكبار مثل براد بيت وليوناردو دي كابريو، ويل سميث وغيرهم.

 

ويشارك مارجو روبي في بطولة فيلم Barbie ريان جوسلينج لكنه لم يخطف منها الأنظار رغم الإشادات التي تلقاها وترشيح النقاد المبكر له على قوائم الأوسكار المرتقبة.

 

تدور أحداث فيلم Barbie حول شخصية باربي التي تطرد من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية. 

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