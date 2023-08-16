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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان بأسوان تنفذ 360 عملية جراحية

قوافل طبية بأسوان
قوافل طبية بأسوان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان وجمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى إجراء 360 عملية جراحية وعملية قسطرة علاجية مجاناً تماماً للمرضى غير القادرين.   

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن دعم مرضى القلب والعيون يأتى استكمالاً لما تقوم به المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

تفاصيل اللقاء الجماهيري الأسبوعي بين 30 مواطنا ومحافظ أسوان

محافظ أسوان يستجيب لمطالب 30 مواطنا في اللقاء الجماهيري الأسبوعي

   عمليات جراحية

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفى جميع مراكز محافظة أسوان.   

وأشار شعبان إلى أنه وفى سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنة لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم وهو ما أثمر إنقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار .    

وفي هذا السياق، تعلن جمعية الأورمان عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة. 

تفاصيل اللقاء الجماهيري الأسبوعي بين 30 مواطنا ومحافظ أسوان

محافظ أسوان يستجيب لمطالب 30 مواطنا في اللقاء الجماهيري الأسبوعي

جهود 

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 5000 جنيه ، مع صرف إعانات شهرية بقيمة 500 جنيه لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى ، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد القروض المتراكمة على عدد من الحالات الإنسانية. 

مكلفاً مبادرة " الناس لبعضهم " لصرف الأجهزة لـ 6 من العرائس للمساهمة فى إتمام حفل الزفاف لهن مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية ، علاوة على توزيع بونات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 100 جنيه و 300 جنيه لصرف سلع غذائية من المجمعات الإستهلاكية ، وكذا توزيع كراتين للمواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة. 

 

 

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