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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الرئاسة الأوكرانية على القصف الروسي لصوامع الحبوب في أوديسا

ميناء أوديسا
ميناء أوديسا

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني آندريه يرماك، اليوم الأربعاء، إن هجوم الطائرات المسيرة الروسية استهدف ميناء ريني النهري الأوكراني على نهر الدانوب.

وقد أبلغت أوكرانيا عن ضربات روسية على أحد موانئ الدانوب التابعة لها في وقت سابق يوم الأربعاء لكنها لم تذكر على الفور أي ميناء استهدف.

وعبر تيليجرام، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، أوليه كيبر، إن "الهدف الرئيسي هو الموانئ والبنية التحتية للحبوب في جنوب المنطقة" على نهر الدانوب.

وأكد أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت القيادة العملياتية الأوكرانية في الجنوب، إن روسيا قصفت المنطقة التي يقع فيها أحد الموانئ، ودمرت حظائر الحبوب والآلات الزراعية.

وتدير أوكرانيا مينائين رئيسيين على نهر الدانوب، ريني وإسماعيل ، وهما حيويان لصادرات الحبوب الأوكرانية.

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، أنه دمر 13 طائرة مسيرة فوق أوديسا ومنطقة ميكولايف المجاورة. وفي غضون ذلك، زعمت أوكرانيا أن قواتها استعادت السيطرة على قرية أوروزين في منطقة دونيتسك الشرقية ، حيث دارت معارك ضارية في الأيام الأخيرة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقال أندري كوفاليوف، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في التلفزيون الوطني صباح الأربعاء إن "قوات الدفاع الأوكرانية سيطرت على أوروزين" وتعمل على تعزيز مواقعها.

وتقع أوروزين على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا بالقرب من قرية ستارومايورسك التي استعادها الجنود الأوكرانيون قبل نحو أسبوعين.

وذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، في منشور على تليجرام، أنه "تم تحرير أوروزين".

وذكرت شبكة سي إن إن نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية أن روسيا هاجمت الأسبوع الماضي أيضًا، يوم الأحد، أوكرانيا حيث أطلقت سفينة حربية طلقات تحذيرية على سفينة شحن، زعمت موسكو أنها كانت متوجهة إلى كييف في جنوب غرب البحر الأسود.

 

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