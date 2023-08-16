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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مفاجأة.. اشترى موبايل Oppo مع كاميرا 108 ميجابكسل

هاتف أوبو Reno 8
هاتف أوبو Reno 8 T

تعد شركة أوبو Oppo هي إحدى العلامات التجارية التي تحاول تقديم تجربة كاميرا من الدرجة الأولى لعملائها، خاصة مع سلسلة Reno، وكانت عملاقة التقنية الصينية قد أطلقت عدة إصدارات ضمن سلسلة Reno 8 بإعدادات كاميرا قوية، من بينها هاتف Reno 8 T الذي يعد جهاز لمواصفات شبة رائدة لإصحاب الميزانية المحدودة، لذا سنتعرف فيما يلي عن أبرز مواصفاته وسعره في السوق المصري.

مميزات أوبو Reno 8 T في مصر

يتميز هاتف أوبو Oppo Reno 8 T، بأنه يأتي مع ميزات قوية من بينها إعداد كاميرا لائق، ومعالج Snapdragon 695، وشاشة AMOLED بمعدل 120 هرتز في الثانية، وشحن سريع 67 وات لمنح المستهلكين تجربة شحن سريعة.

 

مواصفات هاتف أوبو Reno 8 T في مصر


يأتي هاتف أوبو Reno 8 T، بشاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومحمية بطبقة حماية زجاجية من نوع "Asahi Glass AGC DT-Star2".

وزودت شركة أوبو هاتف Reno 8 T ، بإعداد كاميرا ثلاثي الرئيسية منه تأتي بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما مخصص للصور الماكرو والآخر لبيانات العمق، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Reno 8 T، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 13 مباشرة من العلبة مع واجهة "أوبو" التقليدية من إصدار ColorOS 13.

ويحزم هاتف أوبو Reno 8 T، بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 44 دقيقة.

هاتف أوبو Reno 8 T

ويمتاز هاتف أوبو Reno 8 T، بماسح ضوئي لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ودعم تقنية الدفع الإلكتروني "NFC"، واتصال "Bluetooth v5.1".

سعر أوبو Reno 8 T في مصر

ويتوفر هاتف Reno 8 T في مصر مقابل سعر يبدأ من 9500 جنيه مصري، للنسخة بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.

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