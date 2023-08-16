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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتغلب على الحب من طرف واحد في 6 خطوات

الحب من طرف واحد..
الحب من طرف واحد.. خطوات للتغلب عليه

بمجرد الوقوع في الحب تتوجه أنفسنا تلقائيًا إلى مشاركة من تحب جميع أنشطتنا اليومية وأخبارنا التي عايشناها، ولكن في حالة الحب من طرف واحد ستجدين أنكِ وحدكِ من يهتم بذلك ، وبالتأكيد  هذا الأمر سيزعجك كثيراً وستودين الخروج من هذه العلاقة لذا سنقدّم لك هذه النصائح كيف تتغلب على الحب من طرف واحد و كيف تحول الحب من طرف واحد إلى طرفين  وفقا لموقع  psychologistworld )

 

 

كيف تتغلب على الحب من طرف واحد
يمكن التغلب على مشاعر الحب من طرف واحد من خلال تطبيق ما يلي :


1- ركز اهتمامك على العمل عليك أن تبذل قصارى جهدك فى مجالك سواء إن كان عمل أو دراسة لنسيان هذا الشخص الذى لا يقدر المشاعر الجميلة، وحتى لا تصاب بالحزن وتبنى قناعة انك تستحق كل ما هو أفضل.


2- اعرف نفسك وحافظ على كرامتك من أهم الخطوات التى يجب أن تتخذها هى التعرف على الهوية الشخصية، ويسأل نفسه من أنا، ولماذا يحب شخص لا يبادله نفس المشاعر، ولا داعى إلى الإحساس بالنقص أو هدر ماء الوجه لأن الكرامة هنا أهم من المشاعر، ويجب على الإنسان ألا يفقد حبه لنفسه مهما كانت الظروف المحيطة.


3- الشعور بالامتنان لكل ما لديك يجب أن تجرد قلبك من المشاعر السلبية وتحمد الله على كل ما لديك من مشاعر رقيقة حتى تشعر بالسعادة دائماً، وأن تشعر بالإمتنان لوجودك فى الحياة وتزداد يقيناً بأن الله يرى قلبك وسيعوضك بشخص يحبك يكون لك السند والونيس فى الحياة.


4- لا تدع الأفكار التشاؤمية تسيطر عليك حاول أن تجد دائماً نقاط إيجابية فى حالة تركك له، وأن تكون مقتنع بأن الحياة بها الكثير من المواقف التى تحمل الإيجابية والسلبية معاً، ولا تدرى لعل قرار انفصالك عن الاهتمام الفردى بالشريك يكون بداية جديدة لمعرفة شخص سيغير حياتك ويستحق قلبك.


5- حاول أن تسعد نفسك إذا تواجدت فى أى مكان مع الشخص الذى تحبه صدفة أو فى أى مناسبة مع أصدقاء مشتركين فلابد أن تظهر مدى سعادتك وأن الحياة ليس بها أى مشاكل وأنك تستحق أن تكون سعيداً.


6- استمتع مع الأصدقاء من الخطوات الهامة ألا تجلس وحيداً شارد الذهن تفكر دائماً فيما مضى لأن الحياة تسير وتأتى بكل ما هو أفضل لك، ويمكنك التخلص من المشاعر السلبية عن طريق الدخول فى أنشطة جديدة أو ممارسة الرياضة أو السفر إلى أماكن مختلفة يتضمن الكثير من الأنشطة الترفيهية لأن أوقات الفراغ ستجبرك على التفكير بكل التفاصيل المؤلمة.

الحب من طرف واحد الامتنان الأصدقاء العمل الأنشطة

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