مخبوزات لذيذة وخفيفة.. أسرع طريقة لعمل البريوش بالسكر في البيت

البريوش بالسكر من المعجنات الحلوة واللذيذة، وهو من المخبوزات الخفيفة و سهل التحضير ويمكن عمله في البيت خاصة وأنه محبب للكبار والأطفال أيضا .

وفي هذه السطور ، نستعرض معكم كيفية عمل البريوش بالسكر بسهولة وبكيلو واحد فقط من الدقيق اليكي المكونات وطريقة التحضير ..

مكونات البريوش بالسكر:

كيلو من الدقيق الأبيض،

عدد واحد كوب من السكر.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

واحد ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

عدد اثنان بيضة.

ملعقة كبيرة من الڤانيليا.

2كوب من الحليب السائل الدافيء

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب زيت

للدهان على الوجه:

ربع كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.



طريقة التحضير:

ننخل الدقيق في وعاء عميق للعجن.

ضيفي ملعقة ونصف من الخميرة الفورية الجافة، ومعلقة البيكنج بودر.

ثم ضيفي إليهم معلقة السكر ونقلب.

بعد ذلك نضيف البيض، مع ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة الخل.

نبدأ بالعجن، ونضيف الحليب الدافيء تدريجياً اثناء العجن حتى تتكون لدينا عجينة.

ضعي على العجين نصف كوب من الزيت واستمري بالعجن، حتى تحصلي على عجينة طرية ناعمة بدون تكتلات.

غطيها وضعيها فى مكان به درجة حرارة دافئة نوعاً ما حتى تخمر.

بعد أن تخمر قطعيها إلى احجام مناسبة تشبه بعضها وشكلي كل قطعة إلى حبل طويل ورفيع.

قومي بتشكيل الحبل إلى شكل دائري حلزوني وإلصقي أخر الحبل فى الأسفل في صينية مدهونة.

ضعيهم واحده تلو الأخرى بالزيت وإتركيها مسافة بينهم.

بعد أن يخمر إدهنى الوجه بالحليب، ثم رشي عليه السكر ،إدخليه الفرن على درجة حرارة 180درجة مئوية.

إتركيه حتى يعطيكي لوناً ذهبياً.

إخرجيه من الفرن وغطيه حتى يظل طرى.

يجب تسخين الفرن قبل ان تدخلي به المعجنات حتى تكون ساخنة جداً.