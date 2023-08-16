زاخاروفا تعلق على فيديو لـ بايدن: الكلام مجاني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول خفض الدين العام الأمريكي بأن الكلام مجاني متاح يمكن لأي أحد أن يتفوه به.

جاء ذلك في تعليق لزاخاروفا على فيديو لبايدن نشرته بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، ونقلته روسيا اليوم كتبت فيه: "أعرف أنا الأخرى شخصين قاموا بتخفيض الدين القومي للولايات المتحدة بمقدار 12-15 كوادريليون دولار. ربما تعرفهم أنت أيضا. موجودون في فناء كل منزل بالمناسبة".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة لولاية ويسكونسون، صرح قائلا: "أول من خفض الدين العام الأمريكي بمقدار 1 تريليون دولار و700 مليار دولار".