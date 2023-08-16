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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب فاجنر.. ليتوانيا تعلق عمل نقطتي تفتيش حدوديتين مع بيلاروسيا

يفجيني بريجوزين قائد
يفجيني بريجوزين قائد فاجنر السابق

أعلنت ليتوانيا اليوم الأربعاء أنها ستعلق مؤقتًا العمليات عند نقطتي تفتيش حدوديتين بين ليتوانيا وبيلاروسيا بسبب مخاوف بشأن قوات فاجنر ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب الحكومة الليتوانية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وذكر البيان أنه سيتم تعليق نقاط التفتيش الحدودية في أومسكاس وتفيريسيوس مؤقتًا اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وتشترك ليتوانيا في ستة نقاط تفتيش حدودية مع بيلاروسيا.

وقال وزير الداخلية الليتواني أنو بيلوتيتو إن إغلاق نقطتي التفتيش الحدوديين جاء ردا على نقل قوات فاجنر إلى بيلاروسيا، وفقا للبيان الصحفي.

وتابع "يعد هذا القرار، أحد الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى إدارة التهديدات الناشئة للأمن القومي والاستفزازات المحتملة على الحدود".

أعلنت بولندا مؤخرًا عن قرارها بنقل حوالي 10.000 جندي إلى حدودها مع بيلاروسيا .

ويتمركز جنود فاجنر حاليًا في بيلاروسيا - حليف وثيق لروسيا - في أعقاب تمرد قصير الأمد نفذته المجموعة.

وجاء قرار إغلاق نقطتي التفتيش الحدوديين بناءً على اقتراح من وزارة النقل والاتصالات الليتوانية ، حيث وافقت الحكومة على الخطة اليوم الأربعاء.

ويعد الهدف من وقف العمليات مؤقتًا عند نقاط التفتيش هو تقليل التهديدات المحتملة على طول الحدود مع بيلاروسيا.

الاجراءات الوقائية فاجنر روسيا حكومة بيلاروس

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