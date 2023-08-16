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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أزمة عادل إمام ومادلين طبر.. فنانة شهيرة تعتزل وتتجه للإنشاد الديني.. وفيفي عبده توصي جمهورها بالصلاة

مادلين طبر وعادل
مادلين طبر وعادل إمام

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

مادلين طبر عن غياب الزعيم لحفل تكريمه: ادعوا له بدوام الصحة

كشفت الفنانة مادلين طبر ، عن رأيها في عدم حضور الفنان الكبير عادل إمام تكريمه بمهرجان القومي للمسرح المصري ، والذي اختتم يوم الثلاثاء الماضي .

وقالت مادلين طبر ، في تصريحات مصورة لموقع صدي البلد : كنت أتمني أن يحضر الفنان عادل إمام حفل الافتتاح او الختام للحصول علي تكريمه ، لا أعلم حالته الصحية ولكن " هو بيقدر يمشي " وليس شرط أن يسجل  أن يتحدث مع القنوات ويكفيه الحضور ؛ فما سر أن تحجبه عائلته عنا.

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع ورمضان نمبر 5

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي ومرعى البريمو للفنان محمد هنيدى وع الزيرو للفنان محمد رمضان.

غير مبرر.. مادلين طبر ترد بقوة على الهجوم بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام

حالة من الهجوم الشرس تعرضت له الفنانة مادلين طبر بعد تصريحاتها عن الزعيم عادل إمام في ختام مهرجان القومي للمسرح وسر اختفائه.

وقررت مادلين طبر أن ترد على هذا الهجوم وأصدرت بيانا توضيحيا لما جاء على لسانها بشأن الزعيم عادل إمام.

اختفاء عادل إمام وتحريض على اقتحام فيلته.. مادلين طبر في مرمى النار

أثارت الفنانة مادلين طبر حالة من الجدل الواسع فى ختام مهرجان القومى للمسرح بسبب تصريحاتها المثيرة عن الزعيم عادل إمام وسر اختفاءه وعدم حضوره تكريم المهرجان وهو الأمر الذى تسبب فى هجوم شرس عليها من جانب الإعلامية بسمة وهبة فضلا عن خروج أشرف زكى نقيب الممثلين للرد عليها وهو ما جعلها تصدر بيانا توضيحيا.

نرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة مادلين طبر وعادل إمام وآراء نقابة الممثلين وتعليق الإعلامية بسمة وهبة.

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للإنشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

نشرت الفنانة الشعبية فاتن يوسف مقطع فيديو لها عبر صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه اعتزال الغناء الشعبي والاتجاه للإنشاد الديني والمديح.

بعد شريرة ومش طيقاها.. قصة صلح دينا وفيدرا بعد خلاف بسبب زوجهما

نشرت الفنانة دينا صورة مع الفنانة فيدرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك ثناء حضورها العرض الخاص لفيلم “العميل صفر” لتنهى بذلك الخلاف الذى دام بينهما سنوات طويلة بسبب زوجهما سامح الباجورى.

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

نشرت الفنانة دينا حايك صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فى أول ظهور لها بعظ تعافيها من مرض السرطان.

بحمد ربنا.. فيفي عبده: أنصح جمهوري بالصلاة دائما

نشرت الفنانة فيفى عبده مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تتحدث فيه عن أهمية الصلاة.

قالت فيفي عبده خلال : “ أنا بحمد ربنا أني كويسة وبنصح الجمهور أنهم يصلوا لأن الصلاه دي أهم حاجة وهتشوفوا حياتكم بعد الصلاة هتبقى كويسة ازاي”.

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