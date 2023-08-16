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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نوع من الخضراوات يحميك من الربو والانسداد الرئوي.. لن تتوقعه

فوائد تناول الخضروات
فوائد تناول الخضروات الورقية في الحفاظ على صحة الرئة  

بالتأكيد لا يمكن الاستغناء هن تناول الخضروات في نظامنا الغذائي، لما تحمله للجسم من فوائد عظيمة.. وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كوبنهاغن، أن تناول الخضروات الورقية قد يحسن من صحة الرئتين ويحميها من الإصابة بالربو.

فوائد تناول الخضروات الورقية في الحفاظ على صحة الرئة

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K في دمائهم هم أكثر عرضة لضعف وظائف الرئة، ويعانون من الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والصفير عند التنفس.

 

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وصرح للباحثون، بان الخضروات الورقية الخضراء تحتوي على فيتامين K  مثل السبانخ واللفت والبروكلي والزيوت النباتية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح الباحثون، أن الخضروات الورقية تلعب دورا في تخثر الدم، مما يساعد على التئام الجروح،  كما انه يساعد في الحفاظ على صحة الرئة.

 

فوائد تناول الخضروات الورقية في الحفاظ على صحة الرئة

 

وتتبع الباحثون، خلال الدراسة 4000 شخص شاركوا في اختبار وظائف الرئة، وأعطوا عينات من الدم وأجابوا على استبيانات حول صحتهم وأسلوب حياتهم.

وأظهرت النتائج، أن الأشخاص الذين لديهم نسبة اقل من فيتامين K كان أداؤهم أسوأ في اختبارات وظائف الرئة، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، ولديهم 44% أكثر قربا للقول إنهم مصابون بالربو و81% أكثر عرضة للإبلاغ عن الأزيز.

وقال الدكتور توركيل جيسبرسن، أحد المشرفين على الدراسة، " أن فيتامين K له دور مهم في الدم، وله أهمية أيضا في صحة القلب والعظام، ولكن هناك القليل جدا من الأبحاث التي تبحث في علاقة فيتامين K والرئتين".

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