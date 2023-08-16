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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليتوانيا تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع بيلاروسيا..ما القصة؟

صدى البلد

أعلنت الحكومة الليتوانية ، اليوم الأربعاء ، قرارها بإغلاق نقطتين من المعابر الحدودية الستة للبلاد مع بيلاروسيا بسبب "الظروف الجيوسياسية" ، بعد أسابيع من لجوء مرتزقة مجموعة فاجنر الروسية إلى البلاد.

ولم توضح الحكومة الملابسات أو التهديدات في أسبابها لإغلاق المعابر القروية اعتبارًا من يوم الجمعة ، حيث لم تستخدمهما المركبات التجارية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية ، لايشجعوا المسؤولون الليتوانيون مواطنيها من السفر إلى بيلاروسيا ، الحليف الوثيق لروسيا ، ووضعوا لافتات على الحدود تقول: "لا تخاطر بسلامتك - لا تسافر إلى بيلاروسيا، قد تفشل في العودة".

وأغلقت بولندا المجاورة جميع نقاط العبور الحدودية مع بيلاروسيا باستثناء واحدة واحدة هذا العام بعد سجن صحفي من أصل بولندي وطرد دبلوماسيين بولنديين.

وتعتبر لاتفيا ، الدولة الثالثة في الاتحاد الأوروبي المتاخمة لبيلاروسيا ، لديها معبرين عاملين.

وأمر وزير دفاع لاتفيا الجيش بالمساعدة في حراسة الحدود أمس يوم الثلاثاء ، بعد ما يقرب من 100 محاولة من قبل مهاجرين غير شرعيين للعبور من بيلاروسيا في غضون 24 ساعة.

وأعلنت بولندا عن خطط الأسبوع الماضي لنقل 10 آلاف جندي إضافي إلى حدود بيلاروسيا لدعم الحراس الحاليين.

وفي عام 2021 ، واجهت لاتفيا وبولندا وليتوانيا أزمة هجرة عندما بدأ آلاف الأشخاص ، معظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا ، في العبور من بيلاروسيا، ولجأوا في النهاية إلى إبعادهم ، وهي سياسة لا تزال سارية.

ويستمر المهاجرون في الظهور على الحدود ، بأعداد أقل بكثير.

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