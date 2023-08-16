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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خبراء: المحتالون السيبرانيون يستغلون مواقع شبكية في عمليات التصيد الاحتيالي

صدى البلد

يستهدف المهاجمون السيبرانيون حالياً مختلف المواقع الإلكترونية التي تفتقر إلى الحماية بالاعتماد على البرامج الموثوقة، ويبحثون عن طريقة أسهل وأكثر فاعلية لتوزيع صفحات التصيد الاحتيالي.

وبسبب نقص الدعم والصيانة التي تعاني منها هذه المواقع القديمة، فقد أصبحت عرضة للقرصنة، وذلك من خلال عمليات الاستغلال المعروفة، كخطوة تمهد الطريق بعدها لهجمات التصيد الاحتيالي.

ويسلط خبراء كاسبرسكي الضوء على السبل التي يتبعها المحتالون للاستفادة من مثل هذه المواقع، حيث يعمدون إلى وضع صفحات مزيفة لجمع البيانات الخاصة والمصرفية، وتؤدي هذه العملية إلى سرقة الأموال تحت ستار الخدمات الشائعة، بما في ذلك منصات البث.

وبناءً على أحدث الأبحاث التي أجراها خبراء كاسبرسكي، فقد تبين أن هؤلاء المهاجمون يركزون أنشطتهم الخبيثة لاستهداف مواقع WordPress بسبب وجود نقاط الضعف المعروفة. 

وقد لا يعتمد المجرمون السيبرانيون فقط على البرامج المستغلة لخرق المواقع في بعض الحالات، بل إنهم يستهدفون بدلاً منها مديري المواقع ممن يستخدمون كلمات مرور ضعيفة أو بيانات اعتماد مسربة، ليتمكنوا بعدها من الوصول غير المصرح به إلى لوحة التحكم، ومن ثم نشر صفحات التصيد الاحتيالي. 

وتحتوي هذه المواقع المخترقة في الكثير من الأحيان على أزرار معطلة في صفحاتها الرئيسية، لذلك يستبدل المهاجمون الدلائل الأصلية بأخرى مخادعة تحتوي على محتوى تصيد احتيالي.

ونتيجة الإقبال الهائل على خدمات البث، فقد تحولت إلى واحد من الأهداف الرئيسية لمجرمي الإنترنت الذين يستغلون هذا الاتجاه بنشاط. 

ويكتشف خبراء كاسبرسكي باستمرار صفحات التصيد المصممة بمهارة، لا سيما وأنها تحاكي منصات البث المعروفة مثل Netflix وHBO Max وHulu وDisney+وغيرها. 

وظهر من خلال بعض الصفحات التي تم تحليلها، أنه تم إنشاؤها بطرق مخادعة باستخدام مواقع إلكترونية قديمة سبق لهؤلاء المجرمين أن استولوا عليها.

ويحتوي هذا النوع من صفحات التصيد الاحتيالي على نماذج تسجيل دخول تشبه النماذج الخاصة بمنصة Netflix، مع وجود عنوان URL يُظهر الاسم الصحيح (أو المُعدّل) لخدمة البث المستهدفة.

ومع ذلك، لا توجد هناك أي علاقة بين الاسم الفعلي للموقع بالخدمة التي يحاول تقليدها. 

ويهدف هذا التلاعب المتعمد إلى خداع المستخدمين الذين يتعاملون مع هذا النشاط بطمأنينة تامة، والإيقاع بهم لإفشاء معلومات حساسة.

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