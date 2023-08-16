التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي

في أجواء مليئة بالحماس والترقب احتفل مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم بانطلاق دورته الرابعة ليلة أمس ١٥ آب في مركز الحسين الثقافي وسط العاصمة الأردنية.

وصرحت رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي للصحافيين: "يسعدنا أن نشهد نمو المهرجان بشكل ثابت كل عام حيث اتخذ مكانة مميزة في عالم صناعة الأفلام خلال فترة وجيزة." بدأ الاحتفال على السجادة الحمراء بحضور الأمير علي بن الحسين، ممثلا الملك عبد الله الثاني، وعدد من الأمراء والأميرات بالإضافة إلى المئات من الضيوف من الأردن والخارج من مخرجين وممثلين ونقاد وأعضاء لجان التحكيم وشركاء للمهرجان. قدمت حفل الافتتاح المطربة والفنانة الأردنية زين عوض الذي استهل بعرض موسيقي لفرقة” أوكتاف" بقيادة أحمد سيلاوي.

حفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي

وأعلنت الأميرة ريم علي افتتاح المهرجان وقالت في كلمتها الترحيبية:” في هذه الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم نتطلع إلى سمـاع الأصوات الـجديدة التي ستروي حكاياتنا في العقود القادمة وهذه ميزة مهرجان يـحتفي بأول فيلم.

وأضافت:” تأتي الدورة الرابعة أيضا في وقت يهتز فيه عالم الثقافة والفن في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي والقضايا الأخلاقية التي يثيرها.

ودعا أعضاء لجان التحكيم على خشبة المسرح وعرض فيلم الافتتاح "أسبوع غزاوي" وهو فيلم كوميديا سوداء من إخراج الفلسطيني باسل خليل. ومن الجدير بالذكر أنه الفيلم الروائي الأول للمخرج وقد تم تصوير أجزاء منه في الأردن عام ٢٠٢١.

هذا العام، يعرض المهرجان مجموعة مميزة من ٥٦ فيلما عربيا ودوليا ومنها أفلام عربية روائية ووثائقية طويلة وأفلام قصيرة من انتاجات ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣، تعرض هذه الأفلام للمرة الأولى في الأردن.

حفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي

وعلى مدار أسبوع يستضيف المهرجان ما يزيد عن ١٢٠ ضيفا وضيفة من خارج الأردن إضافة إلى المجموعة المتنامية من صناع الأفلام الأردنيين من محترفين في صناعة الأفلام. أغلب العروض متبوعة بنقاش مع صناع الفيلم كما يتخلل المهرجان نشاطات متنوعة ومتاحة للجميع من ورشات عمل ومحاضرات يتم فيها مناقشة قضايا سينمائية متنوعة من قبل خبراء ومحترفين.

وأعدت لجنة اختيار الأفلام للمهرجان بتأنّ برنامجاً ثريًا لأفلام لم تُعرض محلياً من قبل. هذا وستقوم ثلاث لجان تحكيم مؤلفة من مهنيين ممن لديهم خبرة عملية مميزة، باختيار الأفلام الفائزة التي ستحظى بمنحوتة السوسنة السوداء البرونزية، إضافة إلى جوائز نقدية قيّمة خلال حفل الختام بتاريخ ٢٢ آب (أغسطس).

وتمنح جائزة فيبرسكي المرموقة (جائزة النقاد الدولية) والمخصصة لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل من خلال لجنة تحكيم خاصة بالجائزة. بالإضافة إلى عروض الأفلام، تنظم مجموعة مميزة من ورشات العمل وجلسات المناقشة من خلال "أيام عمان لصناع الأفلام كما تتم استضافة ثلاث جلسات لعرض المشاريع السينمائية الأردنية والعربية قيد التنفيذ حيث يقوم صناع الأفلام بعرض أفلامهم أمام لجان مختصة بغرض الحصول على دعم مادي أو عيني.