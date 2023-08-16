عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي

من حفل افتتاح مهرجان
من حفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي

في أجواء مليئة بالحماس والترقب احتفل مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم بانطلاق دورته الرابعة ليلة أمس ١٥ آب في مركز الحسين الثقافي وسط العاصمة الأردنية. 

وصرحت رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي للصحافيين: "يسعدنا أن نشهد نمو المهرجان بشكل ثابت كل عام حيث اتخذ مكانة مميزة في عالم صناعة الأفلام خلال فترة وجيزة." بدأ الاحتفال على السجادة الحمراء بحضور الأمير علي بن الحسين، ممثلا الملك عبد الله الثاني، وعدد من الأمراء والأميرات بالإضافة إلى المئات من الضيوف من الأردن والخارج من مخرجين وممثلين ونقاد وأعضاء لجان التحكيم وشركاء للمهرجان. قدمت حفل الافتتاح المطربة والفنانة الأردنية زين عوض الذي استهل بعرض موسيقي لفرقة” أوكتاف" بقيادة أحمد سيلاوي. 

حفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي

وأعلنت الأميرة ريم علي افتتاح المهرجان وقالت في كلمتها الترحيبية:” في هذه الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم نتطلع إلى سمـاع الأصوات الـجديدة التي ستروي حكاياتنا في العقود القادمة وهذه ميزة مهرجان يـحتفي بأول فيلم.

 وأضافت:” تأتي الدورة الرابعة أيضا في وقت يهتز فيه عالم الثقافة والفن في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي والقضايا الأخلاقية التي يثيرها. 

ودعا أعضاء لجان التحكيم على خشبة المسرح وعرض فيلم الافتتاح "أسبوع غزاوي" وهو فيلم كوميديا سوداء من إخراج الفلسطيني باسل خليل. ومن الجدير بالذكر أنه الفيلم الروائي الأول للمخرج وقد تم تصوير أجزاء منه في الأردن عام ٢٠٢١. 

هذا العام، يعرض المهرجان مجموعة مميزة من ٥٦ فيلما عربيا ودوليا ومنها أفلام عربية روائية ووثائقية طويلة وأفلام قصيرة من انتاجات ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣، تعرض هذه الأفلام للمرة الأولى في الأردن. 

حفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي

 

وعلى مدار أسبوع يستضيف المهرجان ما يزيد عن ١٢٠ ضيفا وضيفة من خارج الأردن إضافة إلى المجموعة المتنامية من صناع الأفلام الأردنيين من محترفين في صناعة الأفلام. أغلب العروض متبوعة بنقاش مع صناع الفيلم كما يتخلل المهرجان نشاطات متنوعة ومتاحة للجميع من ورشات عمل ومحاضرات يتم فيها مناقشة قضايا سينمائية متنوعة من قبل خبراء ومحترفين.

وأعدت لجنة اختيار الأفلام للمهرجان بتأنّ برنامجاً ثريًا لأفلام لم تُعرض محلياً من قبل. هذا وستقوم ثلاث لجان تحكيم مؤلفة من مهنيين ممن لديهم خبرة عملية مميزة، باختيار الأفلام الفائزة التي ستحظى بمنحوتة السوسنة السوداء البرونزية، إضافة إلى جوائز نقدية قيّمة خلال حفل الختام بتاريخ ٢٢ آب (أغسطس). 

وتمنح جائزة فيبرسكي المرموقة (جائزة النقاد الدولية) والمخصصة لأفضل فيلم وثائقي عربي طويل من خلال لجنة تحكيم خاصة بالجائزة. بالإضافة إلى عروض الأفلام، تنظم مجموعة مميزة من ورشات العمل وجلسات المناقشة من خلال "أيام عمان لصناع الأفلام كما تتم استضافة ثلاث جلسات لعرض المشاريع السينمائية الأردنية والعربية قيد التنفيذ حيث يقوم صناع الأفلام بعرض أفلامهم أمام لجان مختصة بغرض الحصول على دعم مادي أو عيني.

مهرجان عمان السينمائي الدولي مهرجان عمان مركز الحسين الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

موضوعات متعلقة

بحضور بشرى وإياد نصار.. انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي

"عيسى" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان ملبورن السينمائي الدولي

كارول سماحة: مهرجان العلمين حدث عالمي

فيلم فرنسي فلسطيني يشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي

مهرجان الفيلم العربي بروتردام يكشف عن البوستر وبرنامج ليلة الافتتاح

مهرجان عمان السينمائي يعلن استضافة المخرجة مي المصري في قسم الأول والأحدث

إياد نصار وبشرى ضمن لجنة تحكيم مهرجان عمان السينمائي.. القائمة الكاملة

عرض فيلم "وراء الجبل" للمخرج محمد بن عطية في مهرجان فينيسيا السينمائي

ترشيحاتنا

موقف محمد شريف من المشاركة أمام الأهلي بالدوري السعودي

الهند تكشف سبب عدم دعوة زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

لم ينجُ أحد.. الكشف عن مأساة في الجيش الأوكراني بسبب معارك باخموت

المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

حادثة مؤسفة.. انهيار منصة ألعاب مائية ضخمة في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

مش بنخبي عنكم حاجة.. السيسي من مطروح: هنكمل مع بعض| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

نوع من الخضراوات يحميك من الربو والانسداد الرئوي.. لن تتوقعه

غضب ومطالب بالمقاطعة.. كم تقاضى البلوجر «أبو كرش» من محلات شهيرة في مصر؟

فيديو

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

1000 جنيه مرة واحدة | ماذا حدث في سعر الذهب ؟!

«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ