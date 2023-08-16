عابد: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بداية للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يعكس مدى اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لمخرجات الحوار الحوار وتنفيذها على أرض الواقع وهذا يؤكد نجاح الحوار الوطني وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع .

واعتبر رئيس لجنة النقل والمواصلات ، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، وتقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالة تلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها بمثابة بداية للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار المشترك وهي سابقة لم تحدث من قبل.



وأضاف النائب علاء عابد ، أن الرئيس السيسي منذ دعوته لإجراء الحوار الوطني ، كان حريصا على تحقيق الفائدة والنجاح المرجو من هذا الحوار الوطني والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا وبمنتهى الدقة المناقشات التي تتم، وأبدى دعمه للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار دون شروط أو قيود، وذلك منذ بداية جلساته وتفاعله المستمر والدائم ورعايته المستمرة لكافة فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته إلى الآن.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك اليوم، تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.