الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع علي محمد لاعب السلة لمدة موسمين

أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة علي محمد، والمتواجد حاليًا بمعسكر المنتخب الوطني، بالإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم والتي تقام فعالياتها بالفلبين خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 10 سبتمبر 2023.



وأعرب محمد مصيلحي عن سعادته بهذه الخطوة والحفاظ على قوام الفريق الأساسي، مشيرًا إلى أن علي محمد يُجيد اللعب بمركز الارتكاز "4" و "5"، مضيفًا أن اللاعب وقع على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر ولمدة موسمين قادمين، عقب الجلسة التي جمعت بينهما مع اللاعب وتم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل تمديد التعاقد.



وأكد أن مجلس إدارة النادي يحرص على تواجد واستمرار العناصر المتميزة بالفريق لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.



يذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، نجح في التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن خالد لاعب نادي سبورتنج السابق في صفقة انتقال حر والذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الارتكاز "4" و"5" بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.