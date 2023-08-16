عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع علي محمد لاعب السلة لمدة موسمين

صدى البلد

أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة علي محمد، والمتواجد حاليًا بمعسكر المنتخب الوطني، بالإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم والتي تقام فعالياتها بالفلبين خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 10 سبتمبر 2023.


وأعرب محمد مصيلحي عن سعادته بهذه الخطوة والحفاظ على قوام الفريق الأساسي، مشيرًا إلى أن علي محمد يُجيد اللعب بمركز الارتكاز "4" و "5"، مضيفًا أن اللاعب وقع على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر ولمدة موسمين قادمين، عقب الجلسة التي جمعت بينهما مع اللاعب وتم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل تمديد التعاقد.


وأكد أن مجلس إدارة النادي يحرص على تواجد واستمرار العناصر المتميزة بالفريق لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.


يذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، نجح في التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن خالد لاعب نادي سبورتنج السابق في صفقة انتقال حر والذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الارتكاز "4" و"5" بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

ناما طوال الليل.. العثور على سائحين أمريكيين مخمورين في برج إيفل

106 وفيات.. مسئولون أمريكيون يكشفون عن أسماء الضحايا في حرائق هاواي

ضربة قوية لـ الناتو.. ألمانيا تتخلى عن أهم أهداف حلف شمال الأطلسي

ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالشكر الجزيل للرئيس السيسي

مطالب باستقالته.. الإهانات تنهال على زيلينسكي بعد تسببه في كارثة بـ أوكرانيا

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

نوع من الخضراوات يحميك من الربو والانسداد الرئوي.. لن تتوقعه

غضب ومطالب بالمقاطعة.. كم تقاضى البلوجر «أبو كرش» من محلات شهيرة في مصر؟

تقرير بريطاني: 61% من عمليات النصب تحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي

فيديو

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

1000 جنيه مرة واحدة | ماذا حدث في سعر الذهب ؟!

«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ