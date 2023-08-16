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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد | جدول حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة برنامج الدورة 31 من مهرجان القلعة “قلعة صلاح الدين الدولى” للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 24 أغسطس وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر  .

 

يقول الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 تم تطويره ليتخذ شكلا جديدا يهدف الى تقديم الوان ابداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية ، واضاف ان الفعاليات تشهد مشاركات اولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب اضافة الى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات ، مشيرا إلى ان عدد الفعاليات هذا العام يصل الى 45 حفلا حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى الى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه واعداده لاستقبال الجمهور اثناء الدخول ، موضحا انه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات الى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور ، واوضح ان مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة واحد اهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى .

 

يذكر ان برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الاسطول ، نسمة محجوب ، مجموعة التشيللو state of hermony ، فايا يونان ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر ، سيمون ، هشام عباس ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، غالية بن على ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى ، على الحجار ، كورال كلية التربية الموسيقية ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، وليد توفيق ، هشام خرما ، لينا شاماميان ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن  بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، نسمة عبدالعزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

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استقبال الجمهور الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور خالد داغر رئيس الفنان محمد محسن القاهرة السيمفونى

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