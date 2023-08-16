عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: السيسي من الممكن أن يفتتح كل يوم مشروعا |فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، أنه مواطن من محافظة مطروح، وأن علاقته بالقبائل علاقة قوية، وأن العمل في مطروح يتم طوال الـ 24 ساعة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الممكن أن يفتتح كل يوم مشروع، وهذا دليل على حجم المشروعات الكبيرة التي تتم.


ولفت إلي أن المدرسة النووية بالضبع، تضم عددا كبيرا من أهالي مطروح، وأن المشروعات في السلوم ومطروح كبيرة جدًا.


وأشار إلي أن من أهم المشكلات التي كان المواطنون في مطروح يعانون منها، كانت قطع المياه، ولكن بحمد الله تم حل المشكلة، وأن المواطنين تحتاج كميات كبيرة من المياه.


وأوضح أن الحكومة تعمل على حل مشكلات المواطنين، ومطروح بها مشروعات تنموية كبيرة، وأن المشروعات تتم في جميع المحافظات وليس في مطروح فقط.


وأكد أن من أهم المشروعات التي تتم في مطروح، هو القطار السريع، موضحًا أن هذا الخط أرخص، وأضمن مواصلة من السيارات. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

تتجاوز الـ 50 درجة.. دولة عربية تشهد حرارة غير مسبوقة

ترشيحاتنا

مش قادرة أروح لبنتي.. صوّر زوجته بدون ملابس ونشرها على السوشيال ميديا|تفاصيل

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

حضور طائرات خاصة من دول عربية لأجل عادل إمام

سعال حاد.. رئيس إندونيسيا يعاني من المرض بسبب تلوث هواء جاكرتا|تفاصيل

أمريكا تطالب روسيا بالعودة لصفقة الحبوب والتوقف عن مهاجمة أوكرانيا

الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في قمة بريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغضبت الجميع واعتذرت| القصة الكاملة لأزمة تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

بخصر منحوت .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها في الساحل |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

فيديو

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ