كاتب صحفي: السيسي من الممكن أن يفتتح كل يوم مشروعا |فيديو

أكد الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، أنه مواطن من محافظة مطروح، وأن علاقته بالقبائل علاقة قوية، وأن العمل في مطروح يتم طوال الـ 24 ساعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الممكن أن يفتتح كل يوم مشروع، وهذا دليل على حجم المشروعات الكبيرة التي تتم.



ولفت إلي أن المدرسة النووية بالضبع، تضم عددا كبيرا من أهالي مطروح، وأن المشروعات في السلوم ومطروح كبيرة جدًا.



وأشار إلي أن من أهم المشكلات التي كان المواطنون في مطروح يعانون منها، كانت قطع المياه، ولكن بحمد الله تم حل المشكلة، وأن المواطنين تحتاج كميات كبيرة من المياه.



وأوضح أن الحكومة تعمل على حل مشكلات المواطنين، ومطروح بها مشروعات تنموية كبيرة، وأن المشروعات تتم في جميع المحافظات وليس في مطروح فقط.



وأكد أن من أهم المشروعات التي تتم في مطروح، هو القطار السريع، موضحًا أن هذا الخط أرخص، وأضمن مواصلة من السيارات.

