لمستقبل أخضر.. 5 فوائد ناجزة لـ مصر من الاستثمار في الطاقة المتجددة

سارت مصر خطوات واثقة نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، الذي يعد خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من أثر تغير المناخ باعتبار الطاقة المتجددة من أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة.

وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء تحليلا جديدا سلّط من خلاله الضوء على واقع وآفاق الاستثمار العالمي في ظل استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية التي اندلعت منذ فبراير 2022، إضافة إلى استعراض واقع الاستثمار في مصر في ضوء الأوضاع العالمية.

الاستثمار بالطاقة المتجددة

وذكر التحليل أنّ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث أوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، مقابل 5.12 مليارات دولار أمريكي عام 2021 محققًا بذلك معدل نمو يفوق الضعف 122%.

وتعد مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات نامية حسب الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة خلال الفترة 2015-2022؛ حيث احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 14% في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قيمة المشروعات، و4% من إجمالي الحصة المنتجة للبلدان النامية.

من جانبه قال المهندس أشرف نصير استشاري الطاقة المتجددة ورئيس لجنة الاقتصاد الأخضر، إن مصر إتخذت خطوات استباقية في مجال الطاقة المتجددة رغم بداية صعوبة تكاليفها وإنشاءها الطاقة المتجددة هو المصدر التي تتجه له دول العالم في هذه الفترة.

وأضاف نصير في تصريحات لـ"صدى البلد"، الطاقة الكهربائية أحد الوسائل والأدوات الهامة للإنتاج، ومصر على مدار أكثر من 7 سنوات تحولت من دولة لديها عجز في الطاقة الكهربائية، إلى دولة تصدر وتمتلك فائض في الطاقة الكهربائية بفضل المشروعات الكبرى التي تم أنشائها، لافتا إلى أن موقع مصر متميز لأنها تقع في قلب الحزام الشمسى، ولديها مقومات وإمكانات ضخمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية المستدامة مصر 2035.

وتابع: الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية كلف الدولة مبالغ ضخمة لأنشاء العديد من المحطات ويصل عددها إلى 31 محطة انتاج كهرباء، وهي طاقة نظيفة ومستدامة وإنتاجها من طاقة الرياح أو الشمس تم التوسع فيه بشكل كبير في عدة مواقع ومدن.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة من مجلس الطاقة العالمي تشير إلى أن مصر في طريقها لتكون مركزا إقليميا ومحوريا للطاقة، ومصر حاليا تعمل على زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وتحظى مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها تتمتع بإمكانية استغلال مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث تتميز بوجود أشعة الشمس الساطعة على مدار العام، ورياح قوية في بعض المناطق الساحلية والصحراوية، ومصادر مائية غنية.

فوائد عدة للطاقة المتجددة

وحول فوائد ومزايا التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة يمكن أن تساهم الاستثمارات في الطاقة المتجددة في مصر في:

تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة: يتزايد الطلب على الطاقة في مصر بشكل كبير مع تزايد عدد السكان ونمو الاقتصاد، ويمكن للاستثمار في الطاقة المتجددة تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة بشكل فعال.

تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري: تعتمد مصر بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات، ويمكن للاستثمار في الطاقة المتجددة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستدامة البيئية.

توفير فرص العمل: يمكن للاستثمار في الطاقة المتجددة أن يساهم في توفير فرص العمل للشباب والخريجين الجدد في مصر، وخاصة في المناطق النائية.

تحقيق الاستدامة البيئية: تعد الطاقة المتجددة من الطاقات النظيفة والمتجددة، ويمكن للاستثمار في هذه الطاقة تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر.

تحسين الأمن الطاقوي: يمكن للاستثمار في الطاقة المتجددة تحسين الأمن الطاقوي في مصر، حيث يمكن توليد الكهرباء من مصادر متعددة وتنويع مصادر الطاقة.

يمكن أن تساهم الاستثمارات في الطاقة المتجددة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

عن استراتيجية الحكومة

وتتضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الطاقة المتجددة تشجيع الاستثمار في مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الكهربائية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في هذه المجالات، وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 20% عام 2022، و30% بحلول عام 2030.

وتشمل المشاريع الحالية في مصر الاستثمار في مجالات مثل بناء محطات توليد الطاقة الشمسية والرياح، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية الفردية في المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية، وتطوير تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة وقود، وتطوير تكنولوجيا البناء الخضراء والتشجيع على استخدامها في المشاريع العقارية.

ويمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما يمكن أن تحسن الأمن الطاقوي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.

ويتيح الاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر فرصًا للتعاون الدولي في هذا المجال، حيث إن هناك شركاء دوليين مهتمون بالاستثمار في مصر وتقديم التكنولوجيا والخبرات في مجال الطاقة المتجددة ،وتتضمن الفرص الاستثمارية في مصر في مجال الطاقة المتجددة مشاريع تحتوي على تكنولوجيا حديثة ومبتكرة، مثل المحطات الشمسية العملاقة ومحطات الطاقة الحرارية الكهربائية ومحطات الرياح العملاقة، والتي يمكن أن توفر الكثير من الوظائف والفرص للمستثمرين.