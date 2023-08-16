نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن.. وإصابتي هي من أبعدتني عن الشاشة

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها “أصبت في الفقرة القطنية العمود الفقري، وهناك عصب مقترب من الفقرة، وأجريت عمليات وبقالي سنة بتعالج”.

وقالت نجوى فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن بسبب المرض ابتعدت بشكل كامل عن الشاشة، مؤكدة أنها تلقيت أكثر من عمل في رمضان الماضي.

وتابعت الفنانة نجوى فؤاد، أن لم يكن لدي القدرة على العمل، بسبب إصابة الضهر، مؤكدة أن الفنانة فيفي عبده اتطمنت على صحتي، وإحنا أصدقاء عمر من زمن بعيد.

أنا والفنانة فيفي عبده

وأشارت نجوى فؤاد إلى أن فيفي عبده ست جدع وجميلة وعمرها ما جابت سيرة حد، ودي أكتر حاجة عاجباني فيها، ودائما ما ألتقي أنا والفنانة فيفي عبده.