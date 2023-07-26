اعتزال نجوى فؤاد.. الفنانة تجيب بصراحة

ترددت أنباء حول اعتزال الفنانة نجوى فؤاد وهو الأمر الذى اثار حالة من الجدل الواسع خاصة من غيابها عن الساحة الفنية فى الفترة الاخيرة.

وردت نجوى فؤاد على ما تردد من أنباء عن اعتزالها مؤكدة أن كل ما قيل غير صحيح وعار تماما من الصحة.

وقالت نجوى فؤاد لصدى البلد : ان سبب غياب عن الساحة اننى مازلت اخضع إلى جلسات علاج طبيعى بسبب الغضروف وأكمل مرحلة العلاج بعد ما اصابنى منذ فترة.

وأضافت نجوى فؤاد : ليس هناك أى نية للاعتزال كما يردد البعض ولكن من الصعب فى الفترة الحالية أن أشارك فى اى عمل نظرا لاصابتى فى الغضروف وعندما أتم علاجى أعودالى الساحة.

نجوى فؤاد

حلت الفنانة نجوي فؤاد ضيفة علي أحد البرامج التليفزيونية، وقد كشفت العديد من الأسرار حول الحجاب والإنجاب، وسر عدم أدائها فريضة الحج حتي الآن، لتكشف وجها آخر لا يعرفه المشاهد عنها.

كشفت نجوي فؤاد عن سر حرصها الدائم علي زيارة مسجد ومقام السيدة نفسية، مؤكدة أنها تشعر براحة كبيرة خلال تواجدها هناك، وقالت: أذهب للسيدة نفيسة منذ الصغر، وامي “ زوجة ابي التي قامت بتربيتي ” كانت تاخدني من إيدي ونروح.

أما عن أسباب عدم أدائها فريضة الحج فكشفت نجوي فؤاد أنها كانت تنوي أداء فريضة الحج إلا أنها كانت تحتاج إلي وجود محرم، وقد كانت منفصلة عن أزواجها في تلك الفترة مما جعل الأمر لا يكتمل، وقد حاولت أن تذهب برفقة أخيها غير الشقيق، إلا أنها لم تتمكن من فعل ذلك، حيث لم يكن مسموحا بذلك لأنه كان شقيقها من الأب فقط.