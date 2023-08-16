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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد وزارة الصحة يزور بني سويف لمتابعة المشروعات القومية بالقطاع

وفد الصحة ببني سويف
وفد الصحة ببني سويف

قام بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وفي حضور الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بزيارة لعدد من المستشفيات بالمنظومة الصحية  على مستوى المحافظة، حيث شملت الزيارة متابعة الإجراءات  المنفذة، حيال البدء في تطوير مستشفى ناصر العام والمستشفى المركزي بمدينة ببا، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطويرها فنياً وإنشائياً ، ضمن حزمة من التوصيات التي أصدرها لدعم القطاع الصحي على مستوى الجمهورية ، في إطار رؤية وخطة الدولة في هذا الِشأن ، تحت إشراف مباشر من وزارة الصحة وبالتنسيق مع المحافظات ، حيث تُقدر تكلفة التطوير للمستشفيين بــ 2  مليار  جنيه.

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أكد نائب المحافظ بلال حبش، على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية في مختلف القطاعات،لاسيما في قطاع الصحة الذي توليه الدولة أهمية كبيرة ، نظرا لأهمية القطاع والمتطلبات تحسين الخدمة الصحية المقدمة سواء على مستوى الدعم بأحدث الأجهزة الطبية أو تلبية متطلبات المنظومة من الأطقم الطبية المتنوعة.

وتجول نائب المحافظ ومساعد وزير الصحة داخل مستشفى ناصر العام، للوقوف على متطلبات البدء في الأعمال الإنشائية وصولاً للدعم بالأجهزة المطلوبة ، وكذا تم تفقد مستشفى ببا المركزي والذي ستتم إعادة إنشائه.

كما تفقد الموقع البديل المؤقت لمستشفى سمسطا المركزي، والذي يتم من خلاله تقديم الخدمة الطبية،لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المستشفى، حيث تمت مناقشة وتصور لإعداد تقرير شامل عن الإجراءات اللازمة  لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة  للمواطنين.

وأكد نائب المحافظ أنه سيتم إعداد تقرير من المختصين بالمحافظة وعرضه على المحافظ بنتائج الزيارة والتنسيقات  التي سيتم تنفيذها والخاصة بتقرير وزارة الصحة الذي  سيقوم مساعد الوزير والوفد المرافق له بإعداده لعرضه على وزير الصحة ،مؤكداً أن ملف الصحة يشهد تعاوناً وتواصلاً مباشراً وبشكل دائم مع الوزارة والجهات ذات الصلة.

كما شهدت الزيارة حضور كل من الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، ومهندسي الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة وممثلى القومية للإنتاج الحربي واستشاري المشروع ورؤساء ومسؤولى الوحدات المحلية المعنية.

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