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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتقاله لـ الهلال السعودي | اعتراف رسمي من برشلونة يخص نيمار

نيمار
نيمار

اعترف البرتغالي ديكو، المدير الرياضي الجديد لـ برشلونة الإسباني، بأن ناديه حاول التعاقد مع نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي.

وانتقل نيمار إلى الهلال السعودي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها شبكة “ جي جلوبو” البرازيلية:" يعلم الجميع أنه في هذه اللحظة ، لسوء الحظ ، في ظل وضعنا المالي ، كان من المستحيل إجراء مثل هذا التوقيع".

وأضاف:" كنا بحاجة إلى تفاهم مع باريس سان جيرمان أو تركيبة مع العرب (يقصد استعارة اللاعب لمدة موسم) ، وهو أمر لم يحدث".

وقال ديكو: لقد كان موقفًا يجب أن يكون قابلاً للاستمرار من الناحية المالية بالنسبة لنا ، لكنه لم يكن حلاً أبدًا بسبب الوضع المالي للنادي".

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