أخويا وحبيبي.. محمد إمام يشكر شقيقه «رامي» بعد انتهاء فيلم أبو نسب

شارك الفنان محمد إمام فيديو له بعد الانتهاء من تصوير فيلم أبو نسب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد إمام برفقة أخوه المخرج رامي إمام وعلق قائلًا:"أخويا حبيبي المخرج الكبير #رامي_امام أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم و دي اول مرة يخرج فيلم بطولتي حابب اشكره على اخلاصه و اجتهاده و تركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه استمتعت بكل لحظه معاك .. إن شاء الله الفيلم يعجبكم اوي#ابو_نسب #ديسمبر ۲۰۱۳ إن شاء الله في كل العالم ".

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاًكبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.





آخر أفلام محمد عادل إمام

يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "عمهم"، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من سيد رجب، هدىالمفتى،محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسامصبرى، وإخراج حسين المنباوى.

إيرادات فيلم عمهم

وحقق فيلم عمهم نجاحا كبيرا فى مصر وباقى الدول العربية وتخطت إيراداته حاجز الـ50 مليون جنيه وهو ما جعلمحمد إمام يشكر جمهوره.

محمد إمام يشكر جمهوره

وحرص إمام على تقديم الشكر إلى جمهوره بعد تخطى فيلمه حاجز الـ50 مليون جنيه وكتب إمام على صفحتهالشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عمهم 50 مليون إيرادات في مصر الحمد لله .. رقم كبير في عز منافسةصعبة مع كبار نجوم مصر.

وأضاف إمام: شكراً لكل واحد قطع تذكرة و دخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات و المواقعالإلكترونية .. انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله.