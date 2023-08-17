هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

أثارت الفنانة مادلين طبر الجدل بسبب تصريحاتها عن الزعيم عادل إمام، بعد غيابه عن حضور تكريمه بمهرجان المسرح القومي، وطالبت مادلين طبر عائلة عادل إمام بالإفراج عنه، و تساءلت عن اقتحام منزله للاطمئنان عليه.

تصريحات مادلين طبر عن عادل امام

خرجت الفنانة مادلين طبر عن صمتها لترد علي الانتقادات التي طالتها بسبب تصريحاتها، وكتبت في بيان لها: "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني.. لكن لماذا هذا الهجوم غير المبرر؟.

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